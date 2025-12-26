Турнир в Эр-Рияде Night of the Samurai: Иноуэ – Пикассо и другие бои

27 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет боксерский турнир The Ring V: Night of the Samurai, в главном бою Наойя Иноуэ (31-0) будет защищать титулы против Алана Давида Пикассо (32-0-1).

Другие бои вечера :

● Дзюнто Накатани (31-0) – Себастьян Эрнандес (20-0);

● Кенсиро Терадзи (25-2) – Вийибальдо Гарсия Перес (23-6-2);

● Рейто Цуцуми (3-0) – Леобардо Кинтана (12-1);

● Тайга Иманага (9-0) – Эридсон Гарсия (22-1).

Начало – в 12:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на DAZN.

Иноуэ в прошлом бою победил Муроджона Ахмадалиева и сохранил титул абсолютного чемпиона мира. Он будет защищать титулы в четвертый раз за год.

Усик возглавил рейтинг P4P по версии The Ring, Бивол – четвертый