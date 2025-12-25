6

Бен Аскрен: «Усман не заслуживает бой с Махачевым»

Аскрен считает, что Усман не должен получить титульник.

Бен Аскрен считает, что Камару Усман не заслуживает титульный бой против Ислама Махачева.

«Я понимаю, что у меня с ним были разногласия, и не хочу выглядеть предвзятым, но я правда не считаю, что он заслуживает бой с Махачевым. Он, безусловно, долгое время был чемпионом, но с тех пор уже прошло какое-то время – он потерпел несколько поражений, а пояс в полусреднем весе менял владельца много раз.

Мне кажется, что новые ребята в полусреднем весе сделали достаточно, чтобы получить титульные шансы», – сказал Аскрен.

Усман стал чемпионом в 2019 году и успешно защитил титул пять раз, победив Колби Ковингтона (дважды), Хорхе Масвидаля и Гилберта Бернса. К августу 2022-го Усман был лучшим бойцом в мире вне зависимости от весовой категории и шел на серии из 15 побед в UFC, после чего проиграл нокаутом Леону Эдвардсу.

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Helen Yee Sports
