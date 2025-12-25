Деонтей Уайлдер: «Почти наверняка буду драться с Джошуа. Люди хотят увидеть этот бой»
Уайлдер хочет драться с Джошуа.
Деонтей Уайлдер сказал, что готов провести бой с Энтони Джошуа.
«Почти наверняка буду драться с Джошуа. Бой между нами – один из самых важных поединков, которые люди все еще хотят увидеть. Пока есть возможность, мы должны встретиться», – сказал Уайлдер.
Уайлдеру 40 лет. В последний раз он выступал в июне, когда нокаутировал Тайррелла Херндона. Его профессиональный рекорд – 44-4-1.
Уайлдер – о вызове Усика: «Это показывает, какой Александр человек»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMAmania
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости