Деонтей Уайлдер: «Почти наверняка буду драться с Джошуа. Люди хотят увидеть этот бой»

Уайлдер хочет драться с Джошуа.

Деонтей Уайлдер сказал, что готов провести бой с Энтони Джошуа .

«Почти наверняка буду драться с Джошуа. Бой между нами – один из самых важных поединков, которые люди все еще хотят увидеть. Пока есть возможность, мы должны встретиться», – сказал Уайлдер.

Уайлдеру 40 лет. В последний раз он выступал в июне, когда нокаутировал Тайррелла Херндона. Его профессиональный рекорд – 44-4-1.

