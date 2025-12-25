Джефф Монсон: «В России ненавижу одну вещь – снимать обувь. Я не хочу снимать и надевать ее по пять раз в день»

Монсон назвал то, что ему не нравится в России.

«Я ненавижу одну вещь. Мне говорят, что к этому нужно привыкнуть. Так вот, это про то, что нужно снимать обувь. Ненавижу это. Я не хочу снимать и надевать обувь по пять раз в день. Это правда происходит пять, шесть раз в день.

Если вы заходите в чей-то дом в Америке, вы вытираете ноги о коврик, сразу входите в дом. Вот почему я люблю лето. Тогда я постоянно ношу шлепанцы. И когда я куда-то прихожу, я просто их снимаю, и мне не нужно наклоняться, не нужно ничего делать», – сказал Монсон.

В 2013 году Монсон переехал в Россию, в 2018-м получил российское гражданство. В 2023 году он перестал быть гражданином США.

