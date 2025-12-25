4

The Ring включил Мурата Гассиева в топ-10 тяжелого веса

Гассиев вошел в топ-10 тяжелого веса.

The Ring включил Мурата Гассиева в топ-10 тяжелого веса. Россиянин занимает 10-ю строчку.

Гассиев ранее нокаутировал Кубрата Пулева и завоевал пояс регулярного чемпиона WBA. Валлин в 2023 году победил Гассиева раздельным решением судей.

Гассиев – чемпион мира спустя семь лет! Увы, он не готов к большим боям

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ring
