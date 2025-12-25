Менеджер Волкова: «Если проблемы со здоровьем Аспиналла продолжатся, будем просить временный титул и бой с Ганом»

Волков будет просить бой за временный пояс.

Менеджер Александра Волкова заявил, что их команда будет просить бой за временный пояс.

«Ждем чемпионский бой. Если проблемы со здоровьем Тома продолжатся, будем просить временный титул и бой с Ганом», – сказал Иван Банников.

Том Аспиналл и Сирил Ган встретились в главном событии турнира UFC 321 в Абу-Даби. Титульный поединок был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

