  • Менеджер Волкова: «Если проблемы со здоровьем Аспиналла продолжатся, будем просить временный титул и бой с Ганом»
Менеджер Александра Волкова заявил, что их команда будет просить бой за временный пояс.

«Ждем чемпионский бой. Если проблемы со здоровьем Тома продолжатся, будем просить временный титул и бой с Ганом», – сказал Иван Банников.

Том Аспиналл и Сирил Ган встретились в главном событии турнира UFC 321 в Абу-Даби. Титульный поединок был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

Александр Волков: «Рассчитываю подраться за титул сразу же после реванша Ган – Аспиналл»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Матч ТВ»
