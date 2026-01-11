Арман Царукян: «Хочу, чтобы Гейджи победил Пимблетта. Он подерется со мной, а Пэдди, если победит, продолжит меня избегать»
Царукян объяснил, почему хочет победы Гейджи над Пимблеттом.
Боец UFC Арман Царукян хочет, чтобы временный пояс легкого дивизиона выиграл Джастин Гейджи, а не Пэдди Пимблетт.
«Хочу, чтобы Гейджи победил Пэдди. Если Джастин это сделает, то будет драться со мной, а Пимблетт продолжит избегать поединка. Пэдди не такой человек, как Гейджи», – сказал Царукян.
Поединок за пояс временного чемпиона между Гейджи и Пимблеттом состоится 25 января и возглавит турнир UFC 324.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Helen Yee Sports
