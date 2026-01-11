Джон Джонс: «Если вы действительно узнаете Кормье, то поймете, что он настоящий псих. Я много раз пытался с ним помириться, но ему выгодно быть моим врагом»

Джонс: Кормье выгодно быть моим врагом.

Экс-чемпион UFC Джон Джонс раскритиковал Даниэля Кормье .

«Боже, какой же Кормье зануда. Если вы действительно узнаете его, то поймете, что он настоящий псих. Это мерзавец. Он не может найти общий язык здесь [на шоу Alf Reality] ни с одним бойцом. Я много раз пытался помириться с Даниэлем, но он ясно дал понять, что хочет быть моим врагом всю жизнь, потому что ему это выгодно. Иногда мы можем посмеяться вместе, но большую часть времени это не так», – сказал Джонс.

Напомним, Даниэль Кормье и Джон Джонс – капитаны команд нового сезона Alf Reality.

