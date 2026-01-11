  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Джон Джонс: «Если вы действительно узнаете Кормье, то поймете, что он настоящий псих. Я много раз пытался с ним помириться, но ему выгодно быть моим врагом»
Джон Джонс: «Если вы действительно узнаете Кормье, то поймете, что он настоящий псих. Я много раз пытался с ним помириться, но ему выгодно быть моим врагом»

Джонс: Кормье выгодно быть моим врагом.

Экс-чемпион UFC Джон Джонс раскритиковал Даниэля Кормье.

«Боже, какой же Кормье зануда. Если вы действительно узнаете его, то поймете, что он настоящий псих. Это мерзавец. Он не может найти общий язык здесь [на шоу Alf Reality] ни с одним бойцом. Я много раз пытался помириться с Даниэлем, но он ясно дал понять, что хочет быть моим врагом всю жизнь, потому что ему это выгодно. Иногда мы можем посмеяться вместе, но большую часть времени это не так», – сказал Джонс.

Напомним, Даниэль Кормье и Джон Джонс – капитаны команд нового сезона Alf Reality.

Джон Джонс: «Я бы хотел увидеть Чимаева в полутяжелом весе. Он может успешно выступать в любом дивизионе»

Джонс – о Махачеве: «Один из величайших бойцов в истории. Он особенный, очень его уважаю»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Red Corner MMA
