Чендлер – о возвращении Конора: «Невозможно провести турнир в Белом доме без главной звезды MMA. И есть только один человек, с которым он должен драться – я»

Чендлер: я – единственный путь ведущий Макгрегора к поединку в Белом доме.

Боец UFC Майкл Чендлер уверен, что Конор Макгрегор должен подраться с ним на территории Белого дома.

«Я – единственный путь ведущий Конора Макгрегора к возвращению и поединку в Белом доме. Нам нужно закончить шоу TUF 31. Еще упоминается имя парня, с которым он дрался 10 лет назад, причем дважды. Наш поединок – самый жесткий и захватывающий, который можно устроить в Белом доме. Никаких сомнений. Мы создали это противостояние и хотим его закончить. Он публично говорил об этом.

Нужно ли это UFC? Думаю, да. Они хотят видеть Конора в Белом доме. Невозможно провести этот турнир без главной звезды этого спорта. Вы просто не можете не восхищаться им. Это самое большое имя и интригующая личность в истории MMA. Он должен быть на турнире в Белом доме. И есть только один человек, с которым он должен драться – я», – сказал Чендлер.

Ожидается, что турнир UFC на территории Белого дома состоится 14 июня 2026-го.

Чендлер принял вызов Царукяна: «Очень уважаю Армана за его активность за пределами UFC. Хотел бы размазать его в схватке»

Царукян хочет схватку с Чендлером: «Может быть, здесь он будет вести себя по-мужски. У него есть небольшой шанс победить, но не в UFC»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Schmo
