Царукян – о Пимблетте: «Я – кошмар для Пэдди. Он будет избегать меня всю жизнь, ведь знает, что проиграет»

Царукян считает, что Пимблетт не рискнет с ним драться.

Боец UFC Арман Царукян уверен, что Пэдди Пимблетт не сможет его победить.

«Он хочет, чтобы мне было больно, ведь тогда я не смогу с ним драться. Я – кошмар для Пэдди. Он знает, что проиграет. Пимблетт будет избегать меня всю жизнь. Надеюсь, Джастин Гейджи вырубит его и отправит обратно в Англию.

UFC хотят сделать из Пэдди чемпиона, но понимают, что у него нет шансов против меня», – сказал Царукян.

Поединок за пояс временного чемпиона между Гейджи и Пимблеттом состоится 25 января и возглавит турнир UFC 324.

