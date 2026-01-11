  • Спортс
9

Чендлер принял вызов Царукяна: «Очень уважаю Армана за его активность за пределами UFC. Хотел бы размазать его в схватке»

Чендлер согласился провести схватку с Царукяном.

Майкл Чендлер принял вызов Армана Царукяна.

«Очень уважаю Армана за его активность за пределами UFC. Я бы очень хотел размазать Царукяна в схватке после того, как увидел его этим вечером. Арман выглядел отлично, но Палмер был плох.

Царукян хорош. Он сильный, взрывной, молодой, обладает отличным кардио. Он из России или примерно того региона, где умеют бороться. Сегодня он был хорош, но, думаю, моя старая-добрая борьба справится с ним в любой день», – сказал Чендлер.

Напомним, минувшей ночью Царукян победил американца Лэнса Палмера в схватке по вольной борьбе на RAF 5.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Schmo
