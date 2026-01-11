Царукян хочет схватку с Чендлером: «Может быть, здесь он будет вести себя по-мужски. У него есть небольшой шанс победить, но не в UFC»

Царукян хочет схватку с Чендлером.

Боец UFC Арман Царукян хочет провести схватку с Майклом Чендлером .

«Я вижу, как в UFC Майкл Чендлер вызывает кого-то на бой, а потом убегает. Может быть, здесь он будет вести себя по-мужски и решит бороться со мной, потому что у него есть опыт в этом деле. У него есть небольшой шанс победить, но не в UFC», – сказал Царукян.

Напомним, минувшей ночью Царукян победил американца Лэнса Палмера в схватке по вольной борьбе на RAF 5.

