Арман Царукян: «Предлагали схватку с Томом Харди, но он не смог из-за съемок»

Царукян: мне предлагали схватку с Томом Харди, но он не смог.

Боец UFC Арман Царукян подтвердил, что ему предлагала грэпплинг-схватку с актером Томом Харди .

«Схватка с Томом Харди? Да, у меня было такое предложение, но он не смог из-за съемок. Возможно, это состоится в будущем», – сказал Царукян.

Ранее глава Hype FC Арманд Мартиросян заявил, что изначально планировалось организовать грэпплинг-схватку Царукяна и Харди, но, после отказал американца, промоушен обратился к Шаре Буллету.

Царукян хочет схватку с Чендером: «Может быть, здесь он будет вести себя по-мужски. У него есть небольшой шанс победить, но не в UFC»

Царукян не будет страховать бой Гейджи и Пимблетта: «Не буду просто так гонять вес. Это тяжело»