Ковингтон хочет перейти в средний вес: «Я очень вынослив. Возможно, это случится в Белом доме»
Ковингтон хочет перейти в средний вес.
Боец UFC Колби Ковингтон намерен сменить весовую категорию.
«Знаю, что у меня будет все хорошо в среднем весе. Я очень вынослив. Возможно, мой следующий бой состоится в Белом доме. И будет он в среднем весе», – сказал Ковингтон.
Напомним, ранее 37-летний Колби выступал в полусреднем весе.
Колби Ковингтон досрочно победил Люка Рокхолда в главном событии RAF 5
Александр Емельяненко: «В UFC сейчас бардак. Через какое-то время станет обычным турниром. Вот увидите»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
