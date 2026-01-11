Ковингтон хочет перейти в средний вес: «Я очень вынослив. Возможно, это случится в Белом доме»

Ковингтон хочет перейти в средний вес.

Боец UFC Колби Ковингтон намерен сменить весовую категорию.

«Знаю, что у меня будет все хорошо в среднем весе. Я очень вынослив. Возможно, мой следующий бой состоится в Белом доме. И будет он в среднем весе», – сказал Ковингтон.

Напомним, ранее 37-летний Колби выступал в полусреднем весе.

