Колби Ковингтон: «Дана считает, что мне не место в топ-15 дивизиона? Не имеет значения, что он думает. Я чемпион мира и любимый боец Трампа»

Ковингтон отреагировал на критику Уайта.

Боец UFC Колби Ковингтон не переживает о позиции в рейтинге полусреднего веса.

«Дана считает, что я незаслуженно вхожу в топ-15 полусреднего веса? Не имеет значения, что думает Уайт . Я чемпион мира, король Америки и любимый боец Дональда Трампа. Уберите меня из рейтинга. Это не имеет значения. Я все еще самая большая фигура в дивизионе. Цифра возле моего имени мне безразлична», – сказал Ковингтон.

Ранее Уайт раскритиковал рейтинг полусреднего дивизиона: «Колби провел один бой за 752 дня и проиграл. Его последняя победа была в марте 2022-го. Как такой боец может годами оставаться в топ-15?»

Напомним, Ковингтон занимает 14-е место в рейтинге полусреднего веса UFC.

