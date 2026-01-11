Фьюри – о Махмудове: «Еще один потенциальный соперник»
Фьюри о Махмудове: еще один потенциальный соперник.
Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри рассматривает россиянина Арсланбека Махмудова в качестве будущего соперника.
«Еще один потенциальный соперник», – подписал Фьюри в соцсетях фотографию Махмудова.
Ранее 37-летний Фьюри объявил о возобновлении профессиональной карьеры.
Махмудов провел последний поединок в октябре 2025-го – победил Дэвида Аллена единогласным решением судей. На его счету 21 победа и два поражения.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Тайсона Фьюри
