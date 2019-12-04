«Решила, что три хороших бизнес-ланча на 1570 рублей мне дороже». Как отыграть бонусы на матчах топ-чемпионатов?

Проект Sports.ru и электронной системы платежей QIWI.

Все букмекерские конторы предлагают новичкам подарки – дополнительные деньги на счет, фрибеты, страховки для первой ставки и многое другое. На дополнительные условия для получения подарков («отыгрыши») пользователи часто не обращают внимания – а зря. Вместе с компанией QIWI мы проверили, как выглядит процесс регистрации и «отыгрыша» бонусов на самом деле.

В качестве подопытного мы выбрали автора Sports.ru, никогда до этого ставки не делавшую, и три букмекерских конторы: Bingo Boom, Леон и Балтбет. Почему именно они? Они, с одной стороны, сотрудничают с QIWI, с другой – ни с одной из них Sports.ru не связан сейчас коммерческими отношениями.

Поехали!

Шаг первый: регистрация в ЦУПИС и электронный кошелек

Первая процедура одинакова и обязательна для всех новичков – идентификация в ЦУПИС, центре учета переводов интерактивных ставок. Только после этого вы считаетесь легальным игроком. У QIWI есть свой ЦУПИС, который дает доступ к семи букмекерским конторам: Олимпу, Марафону, Фонбету, Леону, Балтбету, Зениту и Bingo Boom.

Это офлайн мероприятие, без паспорта зарегистрироваться не получится. Точек идентификации несколько – офис QIWI в вашем городе, салон «Евросети» или «Связного», офис партнерской БК. Это можно сделать в любом городе России, где есть одна из вышеперечисленных локаций. Если у вас нет QIWI-кошелька, то вы его автоматически получите после идентификации. Если кошелек есть – процедура проходит быстрее.

Перед офлайн регистрацией я завела кошелек. Это отнимает несколько минут, а кошелек получает номер мобильного телефона, за которым закреплен новый профиль – удобно, никакой вереницы сложных четырехзначек. Можно попонтоваться и придумать для кошелька никнейм.

После нужно заполнить поля для личных данных, для этого потребуются паспорт и ИНН – а также какое-то время в запасе, потому что система будет проверять информацию перед тем, как давать пользователю новый статус. Их всего три – и для того чтобы пройти идентификацию в ЦУПИС, достаточно статуса «Основной». Система присваивает его после успешной проверки. На это уходит до нескольких часов в будние дни. Для офлайн-идентификации я выбрала «Связной» рядом с домом: две минуты, 300 рублей – и я в игре.

Шаг второй: регистрация у букмекеров, депозит и бонусы

Цель эксперимента – выяснить, какие бонусы предлагают букмекеры новичкам и попытаться их отыграть со стартовой тысячи рублей. За регистрацию на сайте Bingo Boom мне подарили два фрибета – это бесплатные ставки на спорт от букмекеров – по тысяче каждый, то есть уже на старте я оказалась с балансом в 3000 рублей. Но фрибеты можно использовать только на видах ставок, оговоренных конторой. Вот (https://bingoboom.ru/actions/freebets) правила использования у Bingo Boom.

Я решила использовать фрибеты в день получения на ординарах, то есть делать ставку на одно событие в пределах одного матча. Если фрибет заходит, то на счет зачисляется чистый выигрыш – стартовая 1000 не считается.

Коэффициент ставки должен быть выше 1.3. При этом у меня был бонус в размере 100% от депозита – то есть еще 1000 рублей. Но его нужно было отыграть, выполняя дополнительные условия: учитывается только первая ставка в рамках одного события (матча), кэф выше 1.3 и ряд других.

Матч я выбирала недолго – остановилась на том, какой стартовал первым. В воскресенье 3 ноября им был «Краснодар» – «Ростов». Я полезла смотреть маловероятные события с самым высоким коэффициентом – то что нужно для отыгрыша. В итоге поосторожничала и поставила один фрибет на то, что забьет одна команда (кэф 2.32), второй, куда более рисковый, – на победу «Ростова» (кэф 4.06). В итоге 6380 «гипотетических» рублей я лишилась буквально за 10 минут, спасибо «Краснодару». И не отыграла бонус, но у меня оставалась денежная тысяча, и я пожадничала, выбрав событие с относительно низким кэфом (но выше необходимого 1.3): матч «Эвертон» – «Тоттенхэм», обе команды забьют (1.57).

В итоге я заработала на АПЛ 1570 рублей и две ставки провалила – бегунок на отыгрыше бонуса показал 13%. Тут я поняла, что на странице бонуса нет ни слова о логике начисления процентов за совершенные ставки, поэтому написала онлайн-оператору в чат. Меня просветили: чтобы забрать бонусную тысячу рублей, нужно заиграть на ставках (где кэф все еще будет выше 1.3) сумму, которая равна выигрышу с фрибета Х15 или депозиту Х15 (для этого есть даже специальное слово – вейджер).

Так как я с фрибетами прогадала (а еще поставила дважды на одно событие, для бонуса в таком случае учитывается только первая ставка), то мне бы пришлось закинуть на депозит еще 13430 рублей (15000 – 1570) и отыгрываться с них. Я решила, что три хороших бизнес-ланча на 1570 рублей мне дороже.

Итог по Bingo Boom: Получила два щедрейших фрибета на старте, система отыгрыша бонуса понятная, но сложная, если внесен большой стартовый депозит. Бонус не отыграла.

Дальше по списку Балтбет. Он не встретил меня фрибетами, так что, разбалованная условиями Bingo Boom, я огорчилась на самом старте. Но все еще оставалась 1000 рублей для депозита, поэтому я внесла деньги и пошла читать про бонусы. Их тоже нужно копить, делая ставки, и так же, как и в Bingo Boom, большее количество баллов начисляется за ставку с коэффициентом выше и за экспресс (это когда ставишь на разные не связанные друг с другом события и забираешь кэш, только если все ставки экспресса сыграют). 1000 набранных баллов будут равны одному рублю. Остальные математические модели на скриншоте.

В качестве жертвы был выбран матч «Фиорентина» – «Парма». В этот раз я сделала две ставки по 500 рублей – одна команда не забьет два раза подряд (2.25) и не будет второго гола (роскошные 4.5). Команды сыграли 1:1, а я получила 1125 рублей и 625 баллов или чуть больше 50 копеек. Более понятная система, чем в Bingo Boom, но предполагает больше рисков.

Итог по Балтбету: Фрибеты не предлагают, число бонусных баллов зависит от величины коэффициента (чем выше – тем больше баллов) и статуса ставки (ординар – меньше всего, больше всего за экспресс и суперэкспресс). Отыграла чуть больше 0,5 рубля.

Наконец – Леон. В последней конторе из списка мне не пришлось проходить дополнительную идентификацию: я один раз ввела паспортные данные при регистрации. Фрибетов Леон также не предлагает, но с первого депозита манит бонусом, равным 100% от внесенной суммы. В моем случае – последняя 1000 рублей. Чтобы отыграть бонусную тысячу, нужно копить леоны, внутреннюю валюту. Система зачисления устроена интересно: вы получаете 1 леон за каждые 50 рублей чистого выигрыша или за каждые 50 рублей с проигранной ставки – то есть с суммы, которую вы поставили. Чтобы забрать бонус, нужно накопить половину от этой суммы в леонах – в моем случае это 500 баллов.

К ставкам. В случае проигрыша я бы получила всего 10 леонов (разбив депозит в 1000 рублей на две ставки по 500), поэтому к выбору событий и исходов подошла серьезно. Взяла потенциально огненный «Милан» – «Лацио» (опять все испортили на последних минутах!) и поставила на ничью (жирный кэф 3.55) и «Леганес» – «Эйбар» – посидела с таблицей Примеры и загрузила на первый гол в исполнении «оружейников» (2.52). «Леганес» мне все испортил на 6-й минуте, «Лацио» – на 83-й. За каждый проигрыш я получила по 10 леонов или ничего с точки зрения бонуса.

Леоны можно не только переводить в деньги (когда накопится 100% для бонуса), но и тратить в магазине с фирменной одеждой и мерчом. Мне туда не следовало соваться с моими 20 леонами – самый недорогой лот, блокнот с полуобнаженной девицей по имени Анжелика, стоит 1400 леонов. Из одежды – худи, штаны и футболки не самого воодушевляющего качества с логотипом БК, цитатами про миксфайт, баскетбольными и футбольными принтами. Леон – единственная контора, откуда я ушла ни с чем.

Итог по Леону: Нет фрибета, зато интересная система бонусов, при которой даже проигранная ставка приносит ценные баллы. Внутреннюю валюту можно потратить на лоты в фаншопе конторы. А я вместо 1000 отыграла 100 рублей.

Шаг третий: как вывести выигрыш, выводы эксперимента

1570 рублей с Bingo Boom я вывела в три клика: Работа со счетом – Вывести – выбрала QIWI, верифицировала его номером из смс и тут же получила кэш на кошелек. На Балтбете аналогичная схема, но деньги пришли на кошелек спустя несколько минут. Кассовые чеки упали на почту.

А теперь к выводам. Бонусы и фрибеты – заманчивое предложение для любого начинающего беттера. Но стоит помнить, что это только звучит так привлекательно – отыгрывать букмекерские подарки сложно.

Проверено на личном опыте: удобно, когда перед глазами новичка есть готовый план с подробной инструкцией. QIWIпредлагает пользователем банка не только собственный ЦУПИС, но и комфортную навигацию на сайте qiwi.com: в один клик можно проверить статус верификации или найти точку для прохождения верификации. Банк гарантирует прозрачность и скорость на всех уровнях, от регистрации до вывода средств.