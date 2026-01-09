«Арсенал» и «Ливерпуль» впервые с 2015-го сыграли 0:0 в АПЛ. Букмекеры давали 14.00 на отсутствие голов

«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью (0:0) в рамках 21-го тура АПЛ.

Команды сыграли 0:0 впервые с января 2022 года – тогда была нулевая ничья в первом матче 1/2 финала Кубка лиги. В чемпионате Англии очных матчей без голов не было с 2015 года.

Букмекеры были уверены, что игра получится результативной – на тотал больше 2,5 мячей давали коэффициент 1.76.

На отсутствие голов можно было поставить за 14.00 – менее 8% вероятности.