«Северсталь» выиграла 9 домашних матчей подряд против минского «Динамо», но сегодня котируется андердогом

«Северсталь» примет минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Девять последних очных матчей в Череповце завершились победами «Северстали», из них восемь – в основное время.

Фаворитом сегодняшней встречи котируются динамовцы. На победу клуба из Минска с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 1.86, на успех «Северстали» – 2.03.

Игра пройдет 8 января и начнется в 17:00 по московскому времени.