«Барселона» – фаворит финала Суперкубка Испании против «Реала» у букмекеров

«Барселона» и «Реал» встретятся в финале Суперкубка Испании.

В полуфинале «сливочные» одолели «Атлетико» (2:1), а каталонцы разгромили «Атлетик» (5:0). Класико состоится в решающем матче Суперкубка в четвертый раз подряд: «блауграна» победила дважды, мадридцы – один раз.

Букмекеры считают «Барселону» фаворитом матча за 1.71. На трофей «Реала» можно поставить за 2.16.

Матч пройдет 11 января, начало – в 22:00 по московскому времени.