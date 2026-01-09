«Барселона» – фаворит финала Суперкубка Испании против «Реала» у букмекеров
«Барселона» и «Реал» встретятся в финале Суперкубка Испании.
В полуфинале «сливочные» одолели «Атлетико» (2:1), а каталонцы разгромили «Атлетик» (5:0). Класико состоится в решающем матче Суперкубка в четвертый раз подряд: «блауграна» победила дважды, мадридцы – один раз.
Букмекеры считают «Барселону» фаворитом матча за 1.71. На трофей «Реала» можно поставить за 2.16.
Матч пройдет 11 января, начало – в 22:00 по московскому времени.
