1.45 – Шипачев наберет 1000-е очко в КХЛ в матче с «Северсталью»

Вадим Шипачев находится в одном балле от отметки в 1000 очков за карьеру в КХЛ.

38-летний нападающий минского «Динамо» набрал 999 (312+687) очков в 1100 встречах в лиге.

Букмекеры дают коэффициент 1.45 на то, что Шипачев сделает минимум одно голевое действие в матче с «Северсталью» и достигнет отметки в 1000 очков в КХЛ.

Матч пройдет 8 января, начало – в 17:00 по московскому времени.