Египет вылетит от Кот-д’Ивуара, Нигерия пройдет Алжир: ожидания букмекеров от 1/4 финала Кубка Африки
На Кубке Африки стартует раунд 1/4 финала.
Букмекеры ожидают, что действующий чемпион турнира – сборная Кот-д’Ивуара – выбьет Египет, а хозяин турнира Марокко уверенно пройдет сборную Камеруна.
Кто пройдет в 1/2 финала Кубка Африки по версии букмекеров:
Мали (3.53 – выход в 1/2 финала) – Сенегал (1.30)
Камерун (4.50) – Марокко (1.21)
Алжир (2.10) – Нигерия (1.73)
Египет (2.10) – Кот-д’Ивуар (1.73)
Матчи Мали – Сенегал и Камерун – Марокко пройдут 9 января. На следующий день состоятся встречи Алжир – Нигерия и Египет – Кот-д’Ивуар.
