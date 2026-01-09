Египет вылетит от Кот-д’Ивуара, Нигерия пройдет Алжир: ожидания букмекеров от 1/4 финала Кубка Африки

На Кубке Африки стартует раунд 1/4 финала.

Букмекеры ожидают, что действующий чемпион турнира – сборная Кот-д’Ивуара – выбьет Египет, а хозяин турнира Марокко уверенно пройдет сборную Камеруна.

Кто пройдет в 1/2 финала Кубка Африки по версии букмекеров:

Мали (3.53 – выход в 1/2 финала) – Сенегал (1.30)

Камерун (4.50) – Марокко (1.21)

Алжир (2.10) – Нигерия (1.73)

Египет (2.10) – Кот-д’Ивуар (1.73)

Матчи Мали – Сенегал и Камерун – Марокко пройдут 9 января. На следующий день состоятся встречи Алжир – Нигерия и Египет – Кот-д’Ивуар.