«Сочи» выиграл 7 из 8 домашних матчей против «Лады» в КХЛ. 1.78 – очередная победа
«Сочи» встретится с «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ.
Команды провели 8 очных матчей в Сочи в рамках лиги: хозяева победили в 7 встречах, тольяттинцы – лишь в одной. Кроме того, сочинцы выиграли 13 из 17 матчей против «Лады» в КХЛ.
Букмекеры считают «Сочи» небольшим фаворитом встречи за 1.78. На победу гостей с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.13.
Матч пройдет 9 января и начнется в 17:00 мск.
