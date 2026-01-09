«Сочи» выиграл 7 из 8 домашних матчей против «Лады» в КХЛ. 1.78 – очередная победа

«Сочи» встретится с «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ.

Команды провели 8 очных матчей в Сочи в рамках лиги: хозяева победили в 7 встречах, тольяттинцы – лишь в одной. Кроме того, сочинцы выиграли 13 из 17 матчей против «Лады» в КХЛ.

Букмекеры считают «Сочи» небольшим фаворитом встречи за 1.78. На победу гостей с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.13.

Матч пройдет 9 января и начнется в 17:00 мск.