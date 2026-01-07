СКА выиграл все 17 матчей против «Лады» в КХЛ. Букмекеры уверены в продлении тренда
СКА встретится с «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ.
Команды провели 17 матчей между собой в КХЛ – во всех победил клуб из Санкт-Петербурга. 14 побед армейцы добыли в основное время, три – в овертайме.
Букмекеры считают СКА подавляющим фаворитом встречи. На победу петербуржцев в основное время дают коэффициент 1.43, с учетом овертайма и буллитов – 1.24.
4.43 – «Лада» победит в Санкт-Петербурге и прервет неудачную серию.
Матч пройдет 7 января, начало – в 17:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости