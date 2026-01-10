У «Фенербахче» 1 победа в 8 последних матчах против «Галатасарая». В финале Суперкубка Турции команда Тедеско котируется андердогом

«Галатасарай» сыграет с «Фенербахче» в финале Суперкубка Турции.

«Галатасарай» – фаворит с коэффициентом 1.70. На трофей «Фенербахче» букмекеры дают 2.08.

«Фенербахче» выиграл лишь 1 из 8 последних матчей против «Галатасарая». Также еще одну игру «канарейки» саботировали – игроки ушли с поля в финале Суперкубка Турции в 2024 году. Команде засчитали техническое поражение (0:3), «Галатасарай» завоевал трофей.

Если команда Доменико Тедеско победит в основное время, сыграет коэффициент 3.00.

Финал состоится 10 января. Начало – в 18:45 мск.

Дичь! «Фенербахче» саботировал Суперкубок Турции: состав из U-19, гол на 1-й минуте и тут же уход с поля

1000 игроков и 149 судей отстранены из-за ставок! Дикий скандал в Турции