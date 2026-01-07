«Фиорентина» может покинуть зону вылета, если обыграет «Лацио». Римляне – фавориты у букмекеров

«Лацио» и «Фиорентина» встретятся в 19-м туре Серии А.

«Фиорентина» в случае победы может покинуть зону вылета. «Фиалки» идут на 19-м месте в таблице с 12 баллами, отставание от спасительной 17-й строчки – 3 очка.

«Лацио» – небольшой фаворит встречи у букмекеров за 2.64. На победу гостей дают коэффициент 3.17, на ничью – 3.11.

Матч пройдет 7 января, начало – в 22:45 мск.