6.00 – крупнейший коэффициент на победу «Ливерпуля» за 7 лет. «Арсенал» – явный фаворит у букмекеров

«Арсенал» и «Ливерпуль» встретятся в рамках 21-го тура АПЛ.

Лондонцы – подавляющие фавориты встречи у букмекеров с коэффициентом 1.58 на победу.

На успех команды Арне Слота дают 6.00 – самый крупный коэффициент на победу «мерсисайдцев» за последние 7 лет. 341 матч подряд во всех турнирах «Ливерпуль» котировался ниже 6.00.

Также это самый высокий коэффициент на победу действующего чемпиона в матче АПЛ с сезона-2016/17 – тогда «Лестер» котировался за 7.40 на выезде с «Арсеналом».