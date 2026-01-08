«Арсенал» – «Ливерпуль»: игроки БЕТСИТИ уверены в победе лондонцев

В матче 21-го тура АПЛ сыграют «Арсенал» и «Ливерпуль». Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 23:00 мск.

«Арсенал» выиграл пять матчей подряд и благодаря осечкам конкурентов укрепил лидерство в чемпионате. Лондонцы с 48 очками возглавляют таблицу АПЛ, на шесть баллов опережая идущие следом «Ман Сити» и «Астон Виллу».

«Ливерпуль» с 34 очками находится на четвертой строчке. Мерсисайдцы не проигрывают в чемпионате восемь матчей подряд, но в двух последних турах потеряли очки с «Лидсом» (0:0) и «Фулхэмом» (2:2).

«Ливерпуль» не проигрывает «Арсеналу» три матча подряд – победа и две ничьих. В трех из четырех прошлых очных игр в АПЛ было забито по четыре мяча.

Аналитики БЕТСИТИ считают, что «Арсенал» продлит успешную серию в чемпионате. На победу лондонцев предлагают кэф 1.58 , на «Ливерпуль» дают 5.50, на ничью – 4.60.

На три мяча и более в матче можно поставить с кэфом 1.75 , на два гола и менее дают 2.10 . Вероятность обмена мячами оценивается в 1.79 , вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.02

Игроки БЕТСИТИ ставят на победу «Арсенала». 80% от всех ставок на исход пришлось на лондонцев, на ничью отдано 7%, на успех мерсисайдцев – 13%.