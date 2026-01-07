«Ман Сити» не побеждает «Брайтон» с апреля 2024-го – два поражения и ничья. «Горожане» – явные фавориты сегодня

«Манчестер Сити» примет «Брайтон» в 21-м туре чемпионата Англии.

«Сити» не побеждает «Брайтон» на протяжении трех матчей – с апреля 2024 года. В прошлом сезоне АПЛ «чайки» победили 2:1 дома и сыграли вничью (2:2) на выезде, а в этом обыграли «горожан» на своем поле в 3-м туре (2:1).

Букмекеры считают «Ман Сити» подавляющим фаворитом встречи за 1.50. На победу «Брайтона» можно поставить за 6.00, на ничью – за 5.20.

Матч пройдет 7 января, начало – в 22:30 мск.