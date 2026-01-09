ЦСКА обыграл «Шанхай» в 9 домашних матчах подряд. 1.55 – «Дрэгонс» снова проиграют в Москве

ЦСКА примет «Шанхай» в регулярном чемпионате КХЛ.

Московский клуб обыграл «Дэргонс» на своем льду в 9 последних встречах. Восемь матчей закончились победой армейцев в основное время, еще один – в овертайме.

Последний раз «Шанхай» обыгрывал ЦСКА в Москве в октябре 2018 года.

Букмекеры считают армейцев явными фаворитами сегодняшней встречи за 1.55. На ничью в основное время дают коэффициент 5.30, на победу катайского клуба – 5.00.

Матч пройдет 9 января и начнется в 17:00 мск.