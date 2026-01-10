«МЮ» лидирует по проценту ставок на победу в Кубке Англии у букмекера Bet365. 23% игроков поставили на манкунианцев

«Манчестер Юнайтед» – самый популярный выбор в линии БК Bet365 на Кубок Англии.

23% игроков поставили на победу «МЮ» в турнире. Это больше, чем на любую другую команду.

При этом манкунианцы котируются в линии только седьмыми фаворитами. На их победу дают коэффициент 17.00.

«Это единственная команда из топ-8 букмекерских фаворитов, которая не играет в еврокубках. Это позволяет «МЮ» сосредоточить максимум ресурсов на Кубке Англии» – написал Bet365 в статье на своем сайте.

