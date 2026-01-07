«Вулверхэмптон» разгромил «Вест Хэм» и сыграл вничью с «МЮ» после серии из 12 поражений подряд. 5.00 – обыграют «Эвертон» на выезде

«Эвертон» и «Вулверхэмптон» встретятся в 21-м туре АПЛ.

«Вулвс» 3 января разгромили «Вест Хэм» (3:0), а перед этим сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), прервав серию из 12 поражений подряд.

Букмекеры дают коэффициент 5.00 на победу «Вулверхэмптона» в сегодняшнем матче. «Эвертон» – фаворит за 1.86, на ничью дают 3.60.

Матч пройдет 7 января, начало – в 22:30 мск.