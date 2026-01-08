«Ак Барс» выиграл 13 матчей подряд против «Барыса». Казанцы – явные фавориты сегодня

«Ак Барс» и «Барыс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Казани победил в 13 последних очных встречах. Последняя победа «Барыса» случилась в декабре 2022 года.

«Ак Барс» – подавляющий фаворит встречи за 1.45. На победу казахстанского клуба дают коэффициент 5.70, на ничью в основное время – 5.30.

Игра пройдет 8 января и начнется в 17:00 по московскому времени.