«Ак Барс» выиграл 13 матчей подряд против «Барыса». Казанцы – явные фавориты сегодня
«Ак Барс» и «Барыс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Казани победил в 13 последних очных встречах. Последняя победа «Барыса» случилась в декабре 2022 года.
«Ак Барс» – подавляющий фаворит встречи за 1.45. На победу казахстанского клуба дают коэффициент 5.70, на ничью в основное время – 5.30.
Игра пройдет 8 января и начнется в 17:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
