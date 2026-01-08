Дёмин набрал 10+ очков в 8 из 9 последних матчей в НБА. Прогноз по результативности вырос в 2 раза по сравнению с летом

Егор Дёмин стабильно набирает минимум 10 очков за игру в НБА.

Сегодня ночью защитник «Бруклина» набрал 18 очков в матче против «Орландо» (103:104). 8 из 9 последних матчей Дёмина в НБА завершились с 10+ очками в его активе.

Букмекеры повысили ожидания от результативности 19-летнего россиянина. От Дёмина ждут минимум 11 очков в среднем за игру по итогам сезона – почти в два раза больше по сравнению с летними прогнозами, когда от защитника ждали 6+ очков.

В этом сезоне НБА Дёмин провел 31 матч. Он набирает в среднем по 10,2 очка за игру, делает 3,4 подбора и 3,5 передачи.