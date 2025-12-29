Евсеев возглавил махачкалинское «Динамо». 1.40 – команда не вылетит из РПЛ

Вадим Евсеев стал главным тренером махачкалинского «Динамо».

49-летний тренер сменил на этом посту Хасанби Биджиева.

После первой половины чемпионата «Динамо» находится на 13-м месте в таблице Мир РПЛ, имея в активе 15 очков в 18 матчах.

Букмекеры дают коэффициент 1.40 на то, что команда Евсеева не вылетит из РПЛ напрямую. 2.95 – махачкалинцы займут 15-16 место и вылетят в Первую лигу.