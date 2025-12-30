3

«Вулверхэмптон» проиграл 12 матчей подряд. 3.12 – прервут серию и не проиграют «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» встретятся в 19-м туре АПЛ.

«Вулвс» проиграли 12 матчей подряд и идут на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 2 очками.

Букмекеры дают коэффициент 3.12 на то, что «Вулверхэмптон» не проиграет «МЮ» и прервет неудачную серию. 1.38 – «Юнайтед» победит.

Матч пройдет 30 декабря и начнется в 23:15 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
