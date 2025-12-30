«Арсенал» – «Астон Вилла»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу
В главном матче 19-го тура АПЛ встретятся «Арсенал» и «Астон Вилла». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 23:15 мск.
«Арсенал» возглавляет таблицу чемпионата Англии, после 18 матчей у столичного клуба 42 очка. «Астон Вилла» с 39 баллами находится на третьей строчке.
Обе команды в отличной форме. Лондонцы выиграли три последних матча в АПЛ, у бирмингемцев восемь побед подряд в чемпионате.
«Арсенал» выиграл только один из пяти прошлых матчей с «Астон Виллой». Трижды сильнее была команда из Бирмингема, еще одна встреча завершилась вничью.
В матче первого круга текущего сезона, который состоялся в начале декабря, со счетом 2:1 победила «Вилла».
Аналитики БЕТСИТИ считают, что у «Арсенала» хорошие шансы взять реванш у команды Унаи Эмери. На победу хозяев предлагают кэф 1.44, на гостей дают 7.50, на ничью – 4.90.
На три мяча и более в матче можно поставить с кэфом 1.77, на два гола и менее дают 2.07. Вероятность обмена мячами оценивается в 1.96, вариант «Обе забьют: нет» идет за 1.84.
Игроки БЕТСИТИ сомневаются в победе «Арсенала», только 18% от всех ставок на исход пришлось на лондонцев. На ничью отдано 43%, на успех «Астон Виллы» – 39%.