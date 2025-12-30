Промо
0

Свыше 80 000 пожеланий получила BetBoom в рамках акции «Елка желаний»

Букмекер подарит полет над ночной Москвой, спортинвентарь для детей, стиральную машину для пожарных и многое другое!

В начале декабря BetBoom анонсировала акцию «Елка желаний», по условиям которой все клиенты могли рассказать о своих мечтах и получить подарки. Условие было простым: зарегистрироваться на сайте/приложении или в клубе BetBoom и оставить заявку на свое желание. Мы отобрали новогодние мечты клиентов (их было более 80 тысяч!), которые уже воплощаем в реальность!

В обращениях участники акции рассказывали о творчестве, семье, здоровье, помощи окружающим и простых радостях, которые делают жизнь теплее. Для кого-то Новый год – это повод начать новый путь, для кого-то – поддержать близких или подарить надежду тем, кому она особенно нужна.

На выбор клиентам BetBoom предлагалось несколько исполнителей желаний: сборная России по футболу, «Динамо», «Локомотив», Broke Boys, Team Spirit, BetBoom Team, амбассадоры BetBoom Илья «Exile» Яцкевич, Александр «Nix» Левин, Федор Смолов и блогеры из объединения «Хазяева». За остальные желания отвечала сама компания BetBoom. Как и в предыдущие годы, большая часть заявок касалась спорта и различной техники. Традиционно много обращений было от болельщиков с просьбой подарить мерч или билеты на матчи любимых команд.

Одним из самых значимых обращений стало письмо от детского футбольного тренера из сельского центра. Он рассказал, что в поселке много мальчишек и девчонок, которые любят футбол, но не имеют самого необходимого – мячей и инвентаря. Все спортивные принадлежности будут предоставлены юным чемпионам!

Важное письмо пришло и от начальника пожарной части. В заявке он попросил помочь с приобретением стиральной машины для подразделения. Такая просьба – о поддержке людей, которые ежедневно несут службу и заботятся о безопасности других, часто забывая о собственном комфорте.

Ярким и запоминающимся желанием стал полет над ночной Москвой. Клиент решил быть немного оригинальным и выбрал в качестве транспорта вертолет. Полет ему компания предоставит! 

В числе заявок было и обращение от художника-самоучки, который давно мечтает о напольном мольберте. Для него этот подарок – не просто предмет, а стимул писать больше картин. Надеемся, что он не остановится в своем творчестве.

Много заявок были наполнены заботой о близких. Клиент из Чебоксар мечтает подарить своей маме кофемашину, чтобы порадовать ее в новогодние дни. В другой истории звучит просьба помочь с инвалидной коляской для женщины, которая не может ходить, и сделать ее повседневную жизнь немного легче. Компания обязательно исполнит эти желания.

Часть обращений была связана со здоровьем и активным образом жизни. Участники акции рассказывали о пути к снижению веса, желании больше двигаться и поддерживать форму, прося велотренажеры и беговые дорожки для дома.

Нашлись и практичные, созидательные мечты. Среди них – лазерный проектор для выездного кинотеатра, станок холодной ковки для пенсионера, бензорез для строительства дома для любимой жены и лодка с мотором для путешествий по Волге.

В заявках было место и для простых радостей и ностальгии. Кто-то мечтает о множестве «Киндер-сюрпризов», кто-то – о памятном золотом кольце, а кто-то хочет вернуть ощущения детства с игровой приставкой и теплыми воспоминаниями о времени, проведенном с младшим братом. Надеемся, что теплые детские воспоминания согреют в эти холодные зимние дни!

Всего в BetBoom поступило свыше 80 000 сообщений в рамках акции «Елка желаний». Это заявки были не только от гостей клубов, но и от пользователей сайта и приложений. К сожалению, данная акция закончилась, но в BetBoom еще много различных активностей, в которых может принять участие абсолютно каждый клиент. Все подробности на сайте: https://betboom.ru/actions.  

натив
BetBoom
Ставки на спорт
Комментарии
Ставки в Telegram
Главные новости
Салах останется в «Ливерпуле», уверены букмекеры. Вероятность – 83%
сегодня, 14:57
«Динамо» выиграло 3 из 4 дерби против ЦСКА в этом сезоне КХЛ. Армейцы – букмекерские фавориты сегодня
сегодня, 13:36
«Вулверхэмптон» проиграл 12 матчей подряд. 3.12 – прервут серию и не проиграют «МЮ»
сегодня, 11:59
«Авангард» выиграл 10 последних домашних матчей против «Барыса». Букмекеры уверены, что тренд продолжится
сегодня, 11:25
Калверт-Льюин забил 7 голов в 6 последних матчах в АПЛ. Коэффициент на вызов в сборную Англии на ЧМ-2026 рухнул с 100.00 до 5.00
сегодня, 10:09
«Амур» проиграл «Сибири» в 5 последних домашних матчах, но сегодня котируется фаворитом
сегодня, 08:46
Дёмин набрал 20+ очков в трех играх НБА. После драфта на один такой матч в 2025-м давали 13%
сегодня, 07:50
«Астон Вилла» выиграла 11 матчей подряд, но котируется явным андердогом против «Арсенала» за 7.60
сегодня, 07:28
Стерлинг 7 месяцев не выходит на поле. Букмекеры считают, что 31-летний англичанин не уйдет из «Челси» зимой
вчера, 14:09
6+ шайб было в 8 из 9 последних домашних матчей «Металлурга». 1.75 – продление тренда с «Трактором»
вчера, 13:22
Ко всем новостям
Последние новости
В Большом театре прошел специальный показ балета «Щелкунчик» для клиентов закрытого клуба «Империон»
сегодня, 14:06Промо
«Арсенал» – «Астон Вилла»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу
сегодня, 11:02Промо
«Металлург» имеет самое термоядерное нападение в лиге – 149 шайб за 38 игр». Прогноз Артема Серикова на матч «Металлург» – «Трактор»
вчера, 12:11
Второй покерный уикенд в Сочи: PARI анонсирует отбор на PARI SECRET POKER SOCHI 2026
вчера, 09:11Промо
«Интер» всегда опасен, когда Тюрам и Лаутаро одновременно в форме». Прогноз Клещенка на матч «Аталанта» – «Интер»
28 декабря, 10:45
«Обе команды находятся не в лучшем состоянии. Даже с выходом в плей-офф пока есть вопросы». Павлов о матче ЦСКА – «Спартак»
28 декабря, 10:31
У «Интера» 2 поражения в 3 последних матчах. 3.60 – проиграют «Аталанте»
28 декабря, 07:27
Сборная Кот-д′Ивуара выиграла 3 из 14 официальных матчей против Камеруна. Ивуарийцы котируются фаворитами предстоящей очной встречи
28 декабря, 06:31
«Челси» – фаворит против «Астон Виллы». Бирмингемцы выиграли 10 матчей подряд во всех турнирах
27 декабря, 14:40
«Челси» любит прекращать серии. Особенно серии оверперфомансов – «Тоттенхэм» Постекоглу не даст соврать». Бельский о матче «Челси» – «Астон Вилла»
27 декабря, 12:15