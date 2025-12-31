  • Спортс
«МЮ» не смог обыграть «Вулверхэмптон», который проиграл 12 матчей подряд. В лайве на ничью давали 7.00

«Вулверхэмптон» не проиграл впервые за три месяца.

«Вулвс», до игры с «Манчестер Юнайтед» проигравший в 12 матчах подряд, котировался явным андердогом матча 19-го тура АПЛ за 7.80. На победу хозяев давали коэффициент 1.38.

«Вулверхэмптон» сыграл вничью с «МЮ» (1:1), проигрывая по ходу матча. В лайве на спасение гостей давали коэффициент 7.00.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
