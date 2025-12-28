Салах останется в «Ливерпуле», букмекеры. Вероятность – 83%

Мохамед Салах не покинет «Ливерпуль» зимой, уверены букмекеры.

Ранее Салах раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд. Британские букмекеры считают, что 33-летний египтянин останется в клубе – на это дают коэффициент 1.20, что соответствует вероятности в 83%.

Переход Салаха в саудовский клуб оценивается в 2.87 (35%).

Кто рвется в топ-лиги: «Ковентри» Лэмпарда, «Шальке» с надежным Кариусом и старейший клуб Парижа