Салах останется в «Ливерпуле», букмекеры. Вероятность – 83%
Мохамед Салах не покинет «Ливерпуль» зимой, уверены букмекеры.
Ранее Салах раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд. Британские букмекеры считают, что 33-летний египтянин останется в клубе – на это дают коэффициент 1.20, что соответствует вероятности в 83%.
Переход Салаха в саудовский клуб оценивается в 2.87 (35%).
