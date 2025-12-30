«Астон Вилла» выиграла 11 матчей подряд, но котируется явным андердогом против «Арсенала» за 7.60

«Арсенал» примет «Астон Виллу» в 19-м туре АПЛ.

Клуб из Бирмингема выиграл 11 матчей подряд во всех турнирах. В случае победы в сегодняшней встрече команда Унаи Эмери сравняется с «канонирами» в турнирной таблице.

Букмекеры считают «Арсенал» подавляющим фаворитом встречи за 1.45. На победу «Астон Виллы» можно поставить за 7.60, на ничью – за 4.80.

Матч состоится 30 декабря и начнется в 23:15 по московскому времени.