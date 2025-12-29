Винисиус не уйдет из «Реала» зимой, считают букмекеры. Бразилец не забивает за мадридцев три месяца, его освистывают на «Сантьяго Бернабеу»

Винисиус останется в «Реале» в зимнее трансферное окно, считают букмекеры.

По ходу матча против «Севильи» (2:0) 20 декабря фанаты «Мадрида» освистывали 25-летнего бразильца, который не забивает 17 матчей подряд. Игрок убрал фото с футболкой «сливочных» и оставил многоточие в инстаграме.

Букмекеры дают коэффициент 1.41 на то, что Винисиус останется в «Реале» зимой. 7.15 – переедет в Саудовскую Аравию, 11.60 – станет игроком «Манчестер Сити».

Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года.

