Калверт-Льюин забил 7 голов в 6 последних матчах в АПЛ. Коэффициент на вызов в сборную Англии на ЧМ-2026 рухнул с 100.00 до 5.00

Доминик Калверт-Льюин 6 матчей подряд забивает в чемпионате Англии.

На этом отрезке у форварда «Лидса» 7 голов. Всего в сезоне АПЛ у Калверта-Льюина 8 мячей в 16 матчах.

Коэффициент на попадание 28-летнего нападающего в заявку сборной Англии на ЧМ-2026 обвалился в 20 раз за месяц – с 100.00 до 5.00.

В последний раз Калверт-Льюин играл за сборную Англии в июле 2021 года. На его счету 4 гола в 11 матчах за национальную команду.