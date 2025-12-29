  • Спортс
  • 6+ шайб было в 8 из 9 последних домашних матчей «Металлурга». 1.75 – продление тренда с «Трактором»
0

«Металлург» примет «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ.

В 8 из 9 последних матчей «Магнитки» в Магнитогорске было заброшено минимум по 6 шайб.

Букмекеры дают коэффициент 1.75 на тотал больше 5,5 шайб в сегодняшней встрече. 2.18 – будет максимум 5 голов.

Игра пройдет 29 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
