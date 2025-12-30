«Амур» проиграл «Сибири» в 5 последних домашних матчах, но сегодня котируется фаворитом

«Амур» примет «Сибирь» в регулярном чемпионате КХЛ.

Дальневосточный клуб проиграл в 5 последних очных матчах на своем льду и в 8 из 10 последних встреч в Хабаровске.

Тем не менее, букмекеры считают «Амур» фаворитом встречи за 1.71. На победу «Сибири» с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.24.

Игра состоится 30 декабря и начнется в 12:15 мск.