«Амур» проиграл «Сибири» в 5 последних домашних матчах, но сегодня котируется фаворитом
«Амур» примет «Сибирь» в регулярном чемпионате КХЛ.
Дальневосточный клуб проиграл в 5 последних очных матчах на своем льду и в 8 из 10 последних встреч в Хабаровске.
Тем не менее, букмекеры считают «Амур» фаворитом встречи за 1.71. На победу «Сибири» с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.24.
Игра состоится 30 декабря и начнется в 12:15 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости