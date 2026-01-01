  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Росеньор сменит Мареску в «Челси», считают букмекеры. Хави – 2-й кандидат, Фабрегас – 3-й, Ираола – 4-й
3

Росеньор сменит Мареску в «Челси», считают букмекеры. Хави – 2-й кандидат, Фабрегас – 3-й, Ираола – 4-й

Букмекеры считают, что Лиэм Росеньор возглавит «Челси» после увольнения Энцо Марески.

41-летний специалист, возглавляющий «Страсбур», котируется фаворитом на назначение в лондонский клуб за 1.90.

В топ-3 претендентов на пост главного тренера «Челси» также входят Хави (9.00) и Сеск Фабрегас (13.00).

Следующий тренер «Челси» по версии букмекеров:

1. Лиэм Росеньор – 1.90

2. Хави – 9.00

3. Сеск Фабрегас – 13.00

4. Андони Ираола – 15.00

5. Марку Силва – 17.00

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: че поставить
logoСтрасбур
logoХави
logoАндони Ираола
logoлига 1 Франция
logoЧелси
Ставки на сегодня
Ставки на спорт
logoФрансеск Фабрегас
logoМарку Силва
logoЛиэм Росеньор
logoЭнцо Мареска
logoпремьер-лига Англия
Ставки на футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Калверт-Льюин забил 7 голов в 6 последних матчах в АПЛ. Коэффициент на вызов в сборную Англии на ЧМ-2026 рухнул с 100.00 до 5.00
13 минут назад
Нигерия вошла в топ-3 фаворитов Кубка Африки перед плей-офф. Марокко – главный претендент на победу у букмекеров
41 минуту назад
«Борнмут» сенсационно для букмекеров сыграл вничью с «Челси» (2:2). У лондонцев 2 победы в 9 матчах
вчера, 09:43
«МЮ» не смог обыграть «Вулверхэмптон», который проиграл 12 матчей подряд. В лайве на ничью давали 7.00
вчера, 07:41
Салах останется в «Ливерпуле», уверены букмекеры. Вероятность – 83%
30 декабря 2025, 14:57
Дёмин набрал 20+ очков в трех играх НБА. После драфта на один такой матч в 2025-м давали 13%
30 декабря 2025, 07:50
Стерлинг 7 месяцев не выходит на поле. Букмекеры считают, что 31-летний англичанин не уйдет из «Челси» зимой
29 декабря 2025, 14:09
Винисиус не уйдет из «Реала» зимой, считают букмекеры. Бразилец не забивает за мадридцев три месяца, его освистывают на «Сантьяго Бернабеу»
29 декабря 2025, 12:37
Евсеев возглавил махачкалинское «Динамо». 1.40 – команда не вылетит из РПЛ
29 декабря 2025, 11:42
Коэффициент на победу Анголы над Египтом обвалился почти в 3 раза – с 7.10 до 2.80. Египтяне досрочно заняли первое место в группе на Кубке Африки
29 декабря 2025, 09:25
Ко всем новостям
Последние новости
В Большом театре прошел специальный показ балета «Щелкунчик» для клиентов закрытого клуба «Империон»
30 декабря 2025, 14:06Промо
«Динамо» выиграло 3 из 4 дерби против ЦСКА в этом сезоне КХЛ. Армейцы – букмекерские фавориты сегодня
30 декабря 2025, 13:36
Свыше 80 000 пожеланий получила BetBoom в рамках акции «Елка желаний»
30 декабря 2025, 12:02Промо
«Вулверхэмптон» проиграл 12 матчей подряд. 3.12 – прервут серию и не проиграют «МЮ»
30 декабря 2025, 11:59
«Авангард» выиграл 10 последних домашних матчей против «Барыса». Букмекеры уверены, что тренд продолжится
30 декабря 2025, 11:25
«Арсенал» – «Астон Вилла»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу
30 декабря 2025, 11:02Промо
«Амур» проиграл «Сибири» в 5 последних домашних матчах, но сегодня котируется фаворитом
30 декабря 2025, 08:46
«Астон Вилла» выиграла 11 матчей подряд, но котируется явным андердогом против «Арсенала» за 7.60
30 декабря 2025, 07:28
6+ шайб было в 8 из 9 последних домашних матчей «Металлурга». 1.75 – продление тренда с «Трактором»
29 декабря 2025, 13:22
«Металлург» имеет самое термоядерное нападение в лиге – 149 шайб за 38 игр». Прогноз Артема Серикова на матч «Металлург» – «Трактор»
29 декабря 2025, 12:11