Росеньор сменит Мареску в «Челси», считают букмекеры. Хави – 2-й кандидат, Фабрегас – 3-й, Ираола – 4-й
Букмекеры считают, что Лиэм Росеньор возглавит «Челси» после увольнения Энцо Марески.
41-летний специалист, возглавляющий «Страсбур», котируется фаворитом на назначение в лондонский клуб за 1.90.
В топ-3 претендентов на пост главного тренера «Челси» также входят Хави (9.00) и Сеск Фабрегас (13.00).
Следующий тренер «Челси» по версии букмекеров:
1. Лиэм Росеньор – 1.90
2. Хави – 9.00
3. Сеск Фабрегас – 13.00
4. Андони Ираола – 15.00
5. Марку Силва – 17.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: че поставить
