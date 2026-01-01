Росеньор сменит Мареску в «Челси», считают букмекеры. Хави – 2-й кандидат, Фабрегас – 3-й, Ираола – 4-й

Букмекеры считают, что Лиэм Росеньор возглавит «Челси» после увольнения Энцо Марески.

41-летний специалист, возглавляющий «Страсбур», котируется фаворитом на назначение в лондонский клуб за 1.90.

В топ-3 претендентов на пост главного тренера «Челси» также входят Хави (9.00) и Сеск Фабрегас (13.00).

Следующий тренер «Челси» по версии букмекеров:

1. Лиэм Росеньор – 1.90

2. Хави – 9.00

3. Сеск Фабрегас – 13.00

4. Андони Ираола – 15.00

5. Марку Силва – 17.00