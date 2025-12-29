Стерлинг 7 месяцев не выходит на поле. Букмекеры считают, что 31-летний англичанин не уйдет из «Челси» зимой
Рахим Стерлинг не уйдет из «Челси» зимой, считают букмекеры.
31-летний футболист ни разу не появлялся на поле в составе лондонского клуба в этом сезоне. В последний раз он выходил на поле в мае, когда играл за «Арсенал» на правах аренды.
Британские букмекеры дают коэффициент 2.75 на то, что Стерлинг останется в «Челси» после зимнего трансферного окна. 3.50 – Рахим перейдет в «Кристал Пэлас», 5.50 – его подпишет «Бавария».
Контракт Стерлинга с «Челси» истекает летом 2027 года.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости