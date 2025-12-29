Стерлинг 7 месяцев не выходит на поле. Букмекеры считают, что 31-летний англичанин не уйдет из «Челси» зимой

Рахим Стерлинг не уйдет из «Челси » зимой, считают букмекеры.

31-летний футболист ни разу не появлялся на поле в составе лондонского клуба в этом сезоне. В последний раз он выходил на поле в мае, когда играл за «Арсенал » на правах аренды.

Британские букмекеры дают коэффициент 2.75 на то, что Стерлинг останется в «Челси» после зимнего трансферного окна. 3.50 – Рахим перейдет в «Кристал Пэлас », 5.50 – его подпишет «Бавария ».

Контракт Стерлинга с «Челси» истекает летом 2027 года.