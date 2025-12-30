«Авангард» выиграл 10 последних домашних матчей против «Барыса». Букмекеры уверены, что тренд продолжится

«Барыс» не побеждает «Авангард» на выезде с 2020 года.

Клуб из Омска выиграл 10 последних домашних очных встреч. Букмекеры не сомневаются в сегодняшней победе «Авангарда» – 1.30 в основное время и 1.20 – с учетом овертайма и буллитов.

4.60 – «Барыс» увезет первую гостевую победу над омичами за 5 лет.

Матч пройдет 30 декабря и начнется в 16:30 по московскому времени.