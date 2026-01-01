Нигерия вошла в топ-3 фаворитов Кубка Африки перед плей-офф. Марокко – главный претендент на победу у букмекеров
На Кубке Африки-2025 завершился групповой этап.
Главным фаворитом турнира остается сборная Марокко – коэффициент на трофей команды Ашрафа Хакими обвалился с 3.50 до 3.00.
Вторым у букмекеров за 5.00 котируется Сенегал, в топ-3 вошла сборная Нигерии. Перед стартом турнира на победу нигерийцев давали коэффициент 10.00, сейчас – 6.00.
Победитель Кубка Африки-2025 по версии букмекеров:
1. Марокко – 3.00
2. Сенегал – 5.00
3. Нигерия – 6.00
4. Алжир – 8.00
5. Египет – 9.00
