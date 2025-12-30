Дёмин набрал 20+ очков в трех играх НБА. После драфта на один такой матч в 2025-м давали 13%

Защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 23 очка в матче с «Голден Стэйт» (107:120).

Для россиянина этот матч стал третьим в НБА с 20+ очками. Ранее он набрал 23 и 20 очков во встречах с «Филадельфией» 29 ноября и 24 декабря.

После драфта букмекер «Тенниси» давал коэффициент 7.80 (13%) на то, что Дёмин наберет 20+ очков хотя бы в одном матче НБА до конца 2025 года.